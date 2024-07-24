Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin kanun teklifi TBMM'de

Genel Kurulda Saadet Partisi'nin "eğitim sistemi", İYİ Parti'nin "vergi dilimleri", DEM Parti'nin "çay üreticisinin sorunları" ve CHP'nin "basın özgürlüğü" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İYİ Parti'nin grup önerisinin görüşülmesi sırasında AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında yaşanan arbede ve gerginliğe işaret ederek, milletvekillerine "temiz ve saygın dil" kullanılması çağrısında bulundu.

"Bugün TBMM'de yaşanan hadiseler hem değerli vekillerimizi hem de aziz Türk milletimizi derinden üzmüştür." ifadesini kullanan Bozdağ, şunları söyledi:

"Hem bizim İçtüzüğümüz hem sahip olduğumuz medeniyet değerleri, buranın vahametine uygun saygın bir dil kullanmayı hepimizin üzerine bir sorumluluk yüklemektedir. Ancak zaman zaman kürsüde bazı hatipler bu saygınlık sınırını aştığı zaman eminim her bir insanımız incinmektedir. Bizim örnek olmamız lazım. Herkes buraya gözünü dikiyor, kulağını kabartıyor, olup bitenleri görüyor. Milletin temsilcilerinin konuşurken güzel sözlerle konuşması çok kıymetli. Genel Kurulumuzun her bir saygın üyesi; lütfen birbirimizi saygıyla dinleyelim, saygın bir dil kullanalım; birbirini itham etmeyen, birbirine karşı ahlak, medeniyet ve kanunun suç saydığı sınırları aşmayan bir üslupla konuşmak, emin olun Meclisimizin gücüne güç katacaktır. Bundan sonra Meclisimizin saygınlığa yaraşır bir dili hep beraber kullanalım."

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yaşanan olaydan rahatsız olduklarının altını çizerek, özellikle Meclis kürsüsünde konuşmanın bir edebi ve usulü olduğunu vurguladı.

DEM Parti'li Ali Bozan'ın konuşması sırasında bilerek ve isteyerek yaptığı hakaretleri nedeniyle gerginliğin yaşandığına işaret eden Usta, "Bunların yaşanmasını doğru bulmuyoruz. Her grubun hatibinin kürsüye çıktığında siyaset üretmesini, sözünü hakaretle, küfürle değil, kendi ürettiği siyasetiyle ve temiz dille konuşması noktasında uyarıyoruz. Temiz dille beraber bu sorunların yaşanmayacağını çok iyi biliyoruz. Eğer ki hatip kürsüde bu hakaretleri başlatmamış olsaydı biz şu anda bunları yaşamamış ve gündemimize başlamış olabilirdik. Bu nedenle kürsüdeki hatibin sorumluluğunu hiç kimsenin unutmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de yaşanan arbedeyi tasvip etmediklerini dile getirerek, "Bizim de içimize sindirmediğimiz, kabul edemediğimiz sözlerin kürsüden ifade edilmesini tabi ki kabul etmiyoruz, tasvip etmiyoruz. Temiz bir dil kullanalım, siyaset üretelim, sorunlara siyasetle çözüm bulalım. Bazen sataşmaların etkisi, bazen de içinde bulunduğumuz gerilim bu türden hiçbirimizin kabul edemeyeceği yerlere bizi sürüklüyor. Meclisin hukukuna uygun davranışlarla aşılabilecek şeylerin şiddete sürüklenmesi asla kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Meclis'te herkesin temiz bir dil kullanması gerektiğini dile getirdi.

Genel Kurulda vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.