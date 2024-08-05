Ünye savcısı ve ailesi gittikleri lokantada saldırıya uğradı

Ordu Aybastı'da, tartıştığı restoran sahiplerini gözaltına aldırdığı iddia edilen Ünye Savcısı Mücahid Şamil Koca'nın şiddete uğradığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Mekan dışına ait görüntüleri Koca ve ailesinin iddiasını doğruluyor.

Ordu Aybastı'daki 'Güleç Izgara'nın sahipleri, mekanda yemek yiyemediği için Savcı Mücahit Şamil Koca'nın kendilerini gözaltına aldırdığını iddia etmişti.

Savcı Koca cephesine göre ise olay dün akşam Perşembe Yaylası'ndaki Güleç Izgara adlı restoranda yaşandı. Koca'ya göre saat 20.45'te şunlar yaşandı:

"Koca, eşi, çocuğu ve kayınvalidesiyle sipariş süresi uzadığı ve yer sorunu yaşadığı için lokanta sahipleriyle tartışmaya başladı.

Haberlerde adı geçen lokantadaki Cumhuriyet Savcısı ailesi ile birlikte bulunduğu sırada, yemek süresi ve oturacak masa konusunda işletme sahipleri ile konuşurken tartışma yaşamış, tartışmanın büyümesi ve lokanta dışında da devam etmesi üzerine işletme sahibi ve çalışanları. https://t.co/0jeacfGvC5 pic.twitter.com/iUuRbJrZgg Edip Üzen (@edipuzen) August 5, 2024

KAPIDA SAVCIYA SALDIRDILAR

İddiaya göre işletme sahibi Erkan ve Ercan Güleç ile çalışanlardan Abdussamed Arpacı, Savcı Koca'yı darp etti. Koca, kulağına yumruk darbesi aldı. Kargaşa esnasında Koca'nın kayınvalidesinin kucağında bulunan dokuz aylık bebek yere düştü, bebeğin alnında şişlik oluştu.

Olaydan sonra Güleç kardeşler ile Arpacı gözaltına alındı. Görüntüler de Savcı Koca ve ailesinin, saldırıya maruz kaldığını ortaya koyuyor.