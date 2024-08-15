Sınırda insan kaçakçılığı: Tuğgeneral Yüksek disiplin kuruluna sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Sınırda insan kaçakçılığı yapan Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında ilgili sorular üzerine haftalık bilgilendirme toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık kaynakları, makam aracıyla hudutta insan kaçakçılığı olayına ilişkin tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere olaya karışan Uzman Erbaşların sözleşmeleri fesih edilmiş, emir astsubayının Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile TSK'dan ilişiği kesilmişti. Emekliliğe sevk edilen ve daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, devam eden adli sürecin yanı sıra idari olarak da Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olup, süreç devam etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşüldükten sonra alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacaktır."



NE OLMUŞTU?

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri birliğinde görevli Tuğgeneral Bilal Çokay hakkında, makam aracıyla para karşılığında insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından emekliliğe sevk edilen Çokay, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak Şanlıurfa'ya getirildi.

TUTUKLANDI

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Bilal Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.