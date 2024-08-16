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Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş kimdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş atandı. Karar, 16 Ağustos 2024 Tarihli ve 32634 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş kimdir, nereli? Mahmut Demirtaş'ın özgeçmişine ilişkin bilgileri derledik.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 09:57, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:07
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Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş kimdir?

Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş 1965 yılında Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat ili Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992 yılında 8 ay süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı.Sırası ile Adıyaman, Adana, Mardin illerinde Vali olarak görev yapmasının ardından 09.08.2023 tarihli ve 376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bursa Valisi olarak atandı.

Vali Mahmut DEMİRTAŞ, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

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