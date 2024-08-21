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KPSS ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ağustos 2024 09:23, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:24
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KPSS ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2 yıllık ön lisans mezunu adaylar, 1 Eylül'de düzenlenecek KPSS oturumuna katılacak. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına katılacak adaylar sınav başvurularıyla birlikte sınav merkezi tercihlerini yaptı. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler ÖSYM'ye çevrildi. KPSS önlisans sınav giriş belgesinin üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Sınav günü adaylar geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. Peki KPSS ön lisans sınav giriş belgesi 2024 açıklandı mı? İşte, KPSS sınav giriş belgesi 2024 sorgulama ekranı.

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi için gözler osym.gov.tr adresine çevrildi. Aldıkları eğitimleri kamu kurumlarında değerlendirmek isteyen adaylar, sınavlara giriş yapacak. KPSS sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav günü salonlara kabul edilmeyecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafının olması zorunluyken renkli veya renksiz olabilecek. Ayrıca sınav giriş belgesinin üzerinde adayların uyması gereken sınav kuralları yer alacak. Belgeler erişime açıldıktan sonra adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte erişim sağlayabilecek. Adayların sınava katılabilmeleri için sınav giriş belgesinin yanı sıra fotoğraflı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı ile geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Peki DGS sınav yerleri 2024 belli oldu mu? İşte, KPSS ön lisans sınav yeri görüntüleme yöntemi.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda, oturum tarihinden en az 10 gün önce sınav giriş belgeleri erişime açılıyor.

Henüz KPSS sınav giriş belgeleri erişime açılmadı. KPSS ön lisans sınav giriş belgesinin bugün veya en geç yarın açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi duyuru geldiğinde detaylar eklenecektir.

KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından "KPSS sınav giriş belgesi açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

KPSS ön lisans sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, salon, sıra numarası ve sınav kuralları yer alacak.

Adaylar sınavın düzenleneceği okulun açık adresine de sınav giriş belgesi üzerinden erişim sağlayabilir.

KPSS ÖN LİSANS OTURUMU 30 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınan KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek alanından toplam 120 soru yöneltilirken bu soruların cevaplanması için 130 dakika sınav süresi verilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ VE GEÇERLİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLU

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi'nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

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