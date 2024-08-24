Erzincan'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Hasan K. idaresindeki ve P.B'nin kullandığı tırlar ile Eren Ç. yönetimindeki otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Eren Ç. ile Ömer C. ve eşi Aysun Fatma C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Batuhan C. ile sürücü Hasan K. ve tırdaki Burak U. ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı

Yaralı çocuk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, eşi ve çocuğuyla kazada hayatını kaybeden Ömer C'nin, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.