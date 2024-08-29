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MSB: Suriye konusunda duruşumuz net

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Beşar Esad'ın son açıklamaları üzerine Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyetinin, Suriye topraklarının bölünmesini ve terör koridoru oluşturulmasını engellediğini vurguladı. Türkiye'nin, demokratik ve müreffeh bir Suriye hedeflediğini belirten kaynaklar, Cumhurbaşkanı'nın diyalog ve görüşme konusundaki kararlılığını yineledi. Ayrıca, Türkiye'nin Suriye politikasındaki net duruşunun altı çizildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 12:01, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:04
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MSB: Suriye konusunda duruşumuz net

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gündemde yer alan Beşar Esad'ın son yaptığı " Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi ve hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz" belirtilen açıklamalara ilişkin yanıt verdi.

Bakanlık kaynakları, Beşar Esad'ın son yaptığı açıklamalara ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyeti, Suriye topraklarının bölünmesine ve orada bir terör koridorunun oluşturulmasına engel olmaktadır. Türkiye olarak, istikrarsızlıklarla uğraşan ve terör örgütlerinin cirit attığı değil demokratik ve müreffeh bir Suriye görmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız görüşme ve diyalog konusunda her düzeyde hazır olduğumuzu bizzat ifade ettiler. Sn. Bakanımızın Suriye ile görüşme konusunda daha önce yapmış olduğu açıklamanın etki bulduğu anlaşılıyor. Bizim Suriye konusunda duruşumuz nettir."


BEŞAR ESAD'IN SON YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkilerde her iki tarafın da zarar gördüğünü ifade etti.

"Her geçen gün ilerleme kaydedilmedikçe sadece Suriye tarafında değil, Türkiye tarafında da hasar birikiyordu" diyen Esad, komşu ülkelerle çatışmayan ilkeler ve ortak çıkarlar doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti. Egemenlik ve uluslararası hukukun, ilişkilerin onarılması konusunda ciddi olan tüm taraflar için temel ilkeler olduğunu vurgulayan Esad, terörle mücadelenin her iki ülkenin de ortak çıkarı olduğunun altını çizdi:

"Bu girişimlerle ilgilenirken, eğer niyet zararlı değilse genellikle komşu ülkeler arasında çatışmayan ilkelerimizden ve çıkarlarımızdan yola çıktık. Egemenlik ve uluslararası hukuk, ilişkilerin onarılması konusunda ciddi olan tüm tarafların ilkeleriyle tutarlıdır ve terörle mücadele her iki tarafın da ortak çıkarıdır."

Esad, Türkiye ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için bu ilişkinin bozulmasına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz," dedi. Esad, sorunların gerçek nedenlerini görmeden çözülemeyeceğini ifade ederek, Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi ve teröre verdiği desteği durdurması gerektiğini vurguladı.

'Güvenilir bir referans gerekli'

Müzakerelerin başarılı olabilmesi için güvenilir bir referansa ihtiyaç duyulduğunu belirten Esad, önceki toplantılarda sonuç alınamamasının nedenlerinden birinin referans eksikliği olduğunu söyledi. Esad, "Suriye'nin şu anda bahsettiği aşama, temeller ve ilkeler aşamasıdır" diyerek, Türk yetkililerin açıklamalarını 'asılsız' olarak nitelendirdi ve kriterlerinin egemenlik olduğunu ifade etti.

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