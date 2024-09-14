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Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklamalar geldi. Görür depremin, Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştuğuna dikkat çekerek "sığ bir deprem" olarak niteledi. Naci Görür daha önce yaptığı açıklamalarda Tunceli'de deprem beklediğini belirterek Erzincan'ın doğusundaki Karlıova'ya dikkat çekmişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Eylül 2024 10:23, Son Güncelleme : 14 Eylül 2024 10:23
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Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Gümüşhane olarak açıkladı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Erzincan'daki depremin ardından açıklamalarda bulundu. Görür, "9 saat önce Şiran-Yedibölük/Gümüşhane'de 4,1 sığ bir deprem oldu. Muhtemelen Kuzeydoğu Anadolu Fayı üzerinde oluştu. KAF DEĞİL" diye yazdı.

Prof. Dr. Naci Görür, "eli kulağında" diyerek uyarmıştı

Deprem gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Erzincan ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7'nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur" diye konuşmuştu.

Görür, "Şuanda Tunceli'de deprem bekliyorum. Erzincan'ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem ürettim üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7'nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur. Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli Valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı. Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım. Tunceli'de çalışıyorlar. Karlıova'ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük. Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ'dan Malatya'ya oradan Hatay'a gidiyor. Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır. Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7'lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ'a gelir. Malatya'ya doğru geçer gider" ifadelerini kullanmıştı.

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