60 yaşını beklemek üzere görevinden ayrılan öğretmenin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

Detaylar/Değerlendirmelerimizi sorulara cevap olarak yapmaktayız.



Merhaba, iyi çalışmalar. 07.09.2001 tarihinde sınıf öğretmeni olarak MEB'de göre başladım. 07.09.2026 yılı itibari ile 25 yıllık çalışma süremi tamamlamış olacağım. Paylaşımlarınızdan edindiğim bilgilere göre, 25 yılımı tamamladığımda 60 yaşı beklemek koşuluyla emeklilik hakkımı kazanabileceğimi öğrendim. Değerli bilgiler için teşekkürler. Ek bir kaç sorum daha olacak. Cevaplarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.



Soru 1- 25 çalışma yılı sonrasında yaşı beklemek koşuluyla emeklilik başvurusu yapmam halinde; ikramiye, maaş ve diğer haklar konusunda 60 yaşına kadar çalışan bir öğretmenle aramda fark olacak mı? Bu hesaplamalar nasıl yapılacak?



Cevap 1- 5434 sayılı Kanuna tabi olanlardan geneli bugün için emeklilik şartlarını kazanmış memurlar olmaktadır. Emekliliklerinde kişilerin derece-kademe, gösterge, ek gösterge, taban ve kıdem aylığı, emeklilik tazminat oranları ve memur maaş katsayısı esas alınır. Bu bağlamda 60 yaşına kadar çalışan bir öğretmenin hizmet süresi, kıdem aylığı hizmet süresi de fazla olacağından hem aylık hem de ikramiye yönüyle aynı sistem üzerinden yapılan hesaplamada fazla olacaktır. Başkaca bir değişiklik olmayacaktır. Bu hesaplamayı, adresimizden yapabilirsiniz.



Soru 2- Emeklilik hakkı kazanacağım 60 yaşına kadar geçecek süre boyunca sağlık hizmetleri, yeşil pasaport ve diğer hakları kullanmaya devam edebilecek miyim?



Cevap 2- Sağlık hizmetleri emekli aylığı bağlanması şartına bağlı olup, emeklilik yaşını dolduracağınız tarihe kadar genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Ayrıca, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesinde yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport hakkından yararlanacak kamu görevlileri sayılmıştır. Buna göre yeşil pasaport hakkından, birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan Devlet memurları ile bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlar da yararlanabilmektedir. Başka bir ifadeyle, yeşil pasaport alma hakkına sahipken istifa eden kamu görevlileri müstafi durumdayken ya da emekli olduklarında yeşil pasaport hakkından yararlanabileceğini değerlendirmekteyiz. Konuyla ilgili değerlendirmelerimiz için



adresimizi ziyaret edebilirsiniz.



Soru 3- 2025-2026 yılları arasındaki son bir yılda ücretsiz izin almam halinde; emeklilik kesintisi ve karşılıklarını ödemem durumunda ücretsiz izinde geçen süre çalışma süreme dahil olacak mı? Günün sonunda ben 25 yılımı tamamlamış olacak mıyım? İdare ücretsiz izin dönüşü bir yıl daha çalışmamı isteyecek mi?



Cevap 3- 5434 sayılı Kanun ek madde 72 hükmüne göre ücretsiz izinli olunan sürede ister her ay isterse emeklilikten en az 6 ay önce borç tutarının tamamı ödenmek suretiyle ücretsiz izin süresi hem hizmet süresine, dolayısıyla da aylık hesabında ve ikramiye yıl hesabında değerlendirilir. Ücretsiz izin sonrası göreve başladıktan sonra emeklilik yaşınızı beklemek üzere mevzuata uygun olarak görevinizden ayrılmanızda bir sakınca olmadığını değerlendirmekteyiz.



Soru 4- 25 yılım 07.09.2026 tarihinde dolacağından, emeklilik dilekçemi vermek için 2027 yılı Temmuz-Ağustos aylarını beklemek zorunda kalacak mıyım? 25 yılın dolduğu tarihte dilekçemi beklemeksizin verebilir miyim?

Cevap 4- 2001 yılında memurluğa başlayanlar kadın ve erkek 25 yıl hizmete tabidir. Kadın memur 58, erkek memurda 60 yaşını doldurduğunda emeklilik kazanımını elde etmiş olurlar. Emeklilik dilekçesi de bu iki şartın yerine getirilmesinden sonra kullanılması gereken bir durumdur. Bu iki şart yerine getirilmeden emeklilik dilekçesinin verilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.



NOT: Yaş şartını yerine getirmek için istifa etmeyi düşünen memurların dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için



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Ayrıca, değerlendirmelerimiz bu şekilde olmakla birlikte, konularla ilgili Kurumunuza başvurmanızı ve hizmet toplamlarınızı kontrol ettirmenizi tavsiye etmekteyiz.



