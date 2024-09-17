Mansur Yavaş, CHP'den ayrılacağı iddialarına cevap verdi

Bugün Milliyet Gazetesinde yer alan bir haber bütün internet sitelerince alıntılanmıştı. Milliyet yazarı Zafer Şahin, Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılmayı kafasına koyduğunu iddia etmişti. Aynı iddia kaynaksız olarak milliyetçi camiaya yakın Yeniçağ Gazetesince de haber yapılmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş, Yeniçağ Gazetesinin haberini alıntılayarak "Bazılarını anladık fikirleri neyse onu zikrediyorlar. Siz bari yapmayın.." dedi. Yavaş bu açıklamasıyla istifa iddialarının doğru olmadığını belirtti.