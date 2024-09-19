Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? (19 Eylül 2024)

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sonrasında pozitif seyrini sürdürdü.

Ons altın yeni güne yüzde 0,26 artışla 2.566 dolar civarında başladı. Ons altın dün 2.600 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, 2.818 Türk Lirası civarında el değiştirdi. Çeyrek altın, 4.633 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.

FED'DEN BÜYÜK FAİZ İNDİRİMİ

Fed, politika faizini 50 baz puan indirirken, gevşemenin ölçülü olacağına işaret etti. Banka, 50 baz puan ile alışılmıştan büyük faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 4.75-5 aralığına çekti.

Piyasalarda da karar öncesinde faizlerin bu seviyeye indireleceğine yönelik beklentileri artmıştı.

Fed'in faiz indiriminin ABD'de harcamaları ve ekonomiyi desteklemesi ve diğer merkez bankalarını da faizleri düşürmeye yönlendirmesi bekleniyor.

POWELL'DAN TEMKİNLİ MESAJLAR

Faiz kararının ardından gazetecilere konuşan Powell, "Kimsenin buna bakıp yeni tempomuz budur dememesi gerektiğini düşünüyorum. Para politikasını zamanla daha nötr bir seviyeye gelecek şekilde yeniden düzenliyoruz ve ekonomideki gelişmelere bakarak uygun olduğunu düşündüğümüz hızda hareket ediyoruz" dedi.

Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek, 50 baz puanlık faiz indirimi kararının politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine olan artan güveni yansıttığını ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. BoE'nin faizi yüzde 5 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise faiz kararını yarın açıklayacak. BOJ'un politika faizini sabit tutması ancak ekimden itibaren faiz artışlarına zemin hazırlaması bekleniyor.