Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? (19 Eylül 2024)

Döviz hesapları için faiz kararı
Döviz hesapları için faiz kararı
3 Ay Ertelemeli 60.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 60.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Siber güvenlik teşkilatı kurulacak
Siber güvenlik teşkilatı kurulacak
Hakan Fidan: Esad'la görüşmeye hazırız
Hakan Fidan: Esad'la görüşmeye hazırız
Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması
Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması
Üniversite Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Üniversite Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Ağustosta kartla ne kadar harcadık?
Ağustosta kartla ne kadar harcadık?
Ticaret Bakanlığı denetimlerde 815,3 milyon lira ceza kesti
Ticaret Bakanlığı denetimlerde 815,3 milyon lira ceza kesti
Bakan Tekin: 104 binden fazla norm fazlası öğretmen var
Bakan Tekin: 104 binden fazla norm fazlası öğretmen var
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Kayıp 18 dakikanın sırrı çözüldü
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Kayıp 18 dakikanın sırrı çözüldü
'Kitaplara yüzde 300 zam yapan, 400 okula ceza verdik'
'Kitaplara yüzde 300 zam yapan, 400 okula ceza verdik'
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erdoğan vekilleri harekete geçiriyor!
Erdoğan vekilleri harekete geçiriyor!
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Erdoğan'dan inşaat sektörüne mesaj: Telafi edilecek
Erdoğan'dan inşaat sektörüne mesaj: Telafi edilecek
Fed'in kararı sonrası altında tarihi rekor
Fed'in kararı sonrası altında tarihi rekor
KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammı
KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammı
FED 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi
FED 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi
Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 14'e yükseldi
Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 14'e yükseldi
İUP kapsamında ödenecek ücret 12 bin TL'ye çıkarılacak
İUP kapsamında ödenecek ücret 12 bin TL'ye çıkarılacak
Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı' iddiası yalanlandı
'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı' iddiası yalanlandı
Bakan Tunç'tan Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama
'Narin Güran' cinayetinde silinen Whatsapp mesajları verilecek mi?
'Narin Güran' cinayetinde silinen Whatsapp mesajları verilecek mi?
YÖK Başkanı: İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecek
YÖK Başkanı: İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecek
Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırının nasıl gerçekleştirildiği ortaya çıktı
Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırının nasıl gerçekleştirildiği ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır
Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır
Kontrol noktasında motosikletin çarptığı askerimiz şehit oldu
Kontrol noktasında motosikletin çarptığı askerimiz şehit oldu
İhracatçılara yeni finansman destek paketi geliyor
İhracatçılara yeni finansman destek paketi geliyor
'Yapı denetim sistemi' ile 1 milyondan fazla bina denetlendi
'Yapı denetim sistemi' ile 1 milyondan fazla bina denetlendi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? (19 Eylül 2024)

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Eylül 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 10:30, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:31
Yazdır
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? (19 Eylül 2024)

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sonrasında pozitif seyrini sürdürdü.

Ons altın yeni güne yüzde 0,26 artışla 2.566 dolar civarında başladı. Ons altın dün 2.600 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, 2.818 Türk Lirası civarında el değiştirdi. Çeyrek altın, 4.633 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.

FED'DEN BÜYÜK FAİZ İNDİRİMİ

Fed, politika faizini 50 baz puan indirirken, gevşemenin ölçülü olacağına işaret etti. Banka, 50 baz puan ile alışılmıştan büyük faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 4.75-5 aralığına çekti.

Piyasalarda da karar öncesinde faizlerin bu seviyeye indireleceğine yönelik beklentileri artmıştı.

Fed'in faiz indiriminin ABD'de harcamaları ve ekonomiyi desteklemesi ve diğer merkez bankalarını da faizleri düşürmeye yönlendirmesi bekleniyor.

POWELL'DAN TEMKİNLİ MESAJLAR

Faiz kararının ardından gazetecilere konuşan Powell, "Kimsenin buna bakıp yeni tempomuz budur dememesi gerektiğini düşünüyorum. Para politikasını zamanla daha nötr bir seviyeye gelecek şekilde yeniden düzenliyoruz ve ekonomideki gelişmelere bakarak uygun olduğunu düşündüğümüz hızda hareket ediyoruz" dedi.

Powell, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirterek, 50 baz puanlık faiz indirimi kararının politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine olan artan güveni yansıttığını ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. BoE'nin faizi yüzde 5 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise faiz kararını yarın açıklayacak. BOJ'un politika faizini sabit tutması ancak ekimden itibaren faiz artışlarına zemin hazırlaması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber