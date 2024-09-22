Bakan Fidan, ABD'de Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'de İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Eylül 2024 10:12, Son Güncelleme : 22 Eylül 2024 10:44
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları marjında bugün İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Ayrıca Bakan Fidan, 'BM Geleceğin Zirvesi' diyalog toplantısında hitap edecek. Bakan Fidan, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ve Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo Urrutia ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.