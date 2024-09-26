Hava sıcaklıkları artıyor: Meteoroloji'den sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu nasıl olacak?

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık