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Tapuda konut satışlarındaki fiyat oyunu için düzenleme geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünya örneklerini inceleyerek tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması için çalışmalarını hızlandırdı. Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni düzenlemenin gündeme alınması öngörülüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 08:40, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 08:43
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Tapuda konut satışlarındaki fiyat oyunu için düzenleme geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, emlak sektöründeki kayıt dışılığı önlemek amacıyla yeni bir süreci başlattı.

Bakanlık, dünya genelindeki başarılı uygulamaları inceleyerek, tapu işlemlerinin gerçek değerler üzerinden yapılmasını sağlamak için çalışmalarını hızlandırıyor.

TAPUDA KONUT SATIŞLARINDA FİYAT OYUNU

Gayrimenkul alım-satımında, tapuda belirtilen bedelin yüzde 4'ü tapu harcı olarak tahsil ediliyor.

Ancak, birçok kişi, satış fiyatını düşük göstererek bu harçtan kurtulmayı deniyor; bu durum yasal olmasa da sıkça başvurulan bir uygulama.

Böylece tapuda gayrimenkulün gerçek değeri yerine, vergi değeri veya biraz üstü gösteriliyor.

Bu yöntemle hem alıcı hem de satıcı daha az vergi ödeme arayışına giriyor.

Bakanlık yetkilileri, gayrimenkullerin alış ve satışında gerçek bedelinin tespitinin, bir yandan tapu harcı bir yandan da gelir vergisi açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre gayrimenkul alım satımında gerçek değer üzerinden vergilendirme yapılmasına ilişkin yeni düzenlemeler Meclis açıldığında gündeme getirilecek.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul gelirlerinin kayıt dışında kalmaması için sürekli analiz çalışmaları ve saha denetimleri yapıyor. Tespit edilen uyumsuzluklar ile ilgili gerekli adımlar atılıyor.

Gerçek alım satım bedelinin beyan edilmesini sağlamak amacıyla vatandaşları çeşitli yollardan bilgilendiren Bakanlık, değer artışı kazancı elde edenlerin beyanname vermesi gerektiğini, beyan döneminden önce hatırlatarak, yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini istiyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Edinilen bilgiye göre tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması dahil olmak üzere gayrimenkullerin vergilendirilmesine yönelik olarak dünya örneklerini incelenirken, alternatif düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

KİRA GELİRLERİNDE DOĞRU BEYAN İÇİN YENİ ADIMLAR

Bakanlık, kira gelirlerinin doğru beyan edilmesine yönelik de bazı adımlar attı.

Bu kapsamda kira ödemelerinin bankadan yapılması ile ilgili tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından görüşe açıldı.

Uygulamanın resmileşmesi halinde kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayıp, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak.

Mevcut durumda bu, kira tutarının yüzde 5'i ve asgari 3 bin lira olarak uygulanıyordu.

Söz konusu ceza hem kiracıya hem kiralayana kesilebilecek.

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