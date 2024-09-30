Özel, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davayı takip etti

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davayı takip eden Özel, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel'in yanında, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de yer aldı.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmayı takip ettiklerini dile getiren Özel, Ayşe Ateş'in endişelerinin salona hakim olduğunu gördüklerini anlattı.

"Mahkeme, fevkalade aceleci bir şekilde hiçbir talebi kabul etmediği gibi ışık hızıyla karar vermeye çalışıyor." diyen Özel, iki konuda herkesin hemfikir olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Birincisi burada, sadece tetikçiler, aracılar var. Esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olan diğer dosyada. 'O dosyaya aman takipsizlik verin' baskıları var. Orada Olcay Kılavuz ve çok sayıda siyasi var. Bir kısmı da Ankara'da bir genel merkezde oturuyorlar. Onlar o dosyada da yok. Onlar o dosyaya takipsizlik, bu dosyadaki tetikçilere de belli cezalar verip, nasılsa buradaki uyuşturucu satıcısı, gençleri zehirleyen, salonda biri kimi nasıl vurmuş övünerek anlatan haysiyetsizler, para karşılığı yatarlar, öbür dosyadaki bağlantıları da kopartıp kendileri görevlerine devam etmeye çalışıyorlar."

- "Orada iki kız çocuğunun babası yatıyor"

Özel, bir kez daha Türk milletine seslendiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100 yıllık Cumhuriyet'in başkentinde bir cenaze var ve orada duruyor. O cenazenin alıp defnedilmiş olması, O'nun kanını yerden kaldırmıyor. Orada iki kız çocuğunun babası yatıyor. Acılı bir annenin evladı, acılı bir eşin kocası orada yatıyor. Orada Türkiye'nin vicdanı yatıyor, orada ahlak yatıyor, orada adalet yatıyor. Eğer siz buradaki 3-5 torbacı katile ceza verip aracıları görmezden gelip, esas azmettiricileri gerekli cezayı alıp hem kamu vicdanında hem siyaseten hem hukuken cezalandırmazsanız bu iş olmaz. Bir daha buradan sesleniyoruz; bu adalet ne zaman tecelli edecek? Katiller içeriye girince. Hangisi? O ikisi... Bunu Ayşe Hanım da biliyor, annesi de biliyor, vicdan sahibi bütün siyaset arkadaşları da biliyor."

Özgür Özel, Ayşe Ateş'in "Sinan'la bizim dost bildiklerimiz düşmanımızmış, düşman bildiklerimiz dostumuzmuş" sözünün artık Türkiye'deki vicdan sahibi herkesin sözü olduğunu belirterek, "Ben de şöyle ilave edeyim, Ayşe Hanım hiç merak etmeyin. Sizin sayenizde artık bu ülkede iyiler hep birlikte olacağız. El eleyiz, kol kolayız, omuz omuzayız." dedi.

- "Türkiye'yi iyilerin ittifakına, vicdan sahiplerinin ittifakına çağırıyorum"

CHP Genel Başkanı Özel, bundan sonra Türkiye'de "kötülerin ittifakı" ve "iyilerin ittifakı" olmak üzere iki ittifakın bulunduğunu ifade etti.

"Milletimizi bu iyilerin yanında durmaya davet ediyoruz. Ve o kötülerin ittifakına zorlanan AK Parti'nin, MHP'nin çok değerli milletvekillerine, yöneticilerine ve üyelerine söylüyoruz; bu kötülüğe ortak olmayın." diyen Özel, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı sürecek diye bir cinayeti, üstü örtülü bırakmayın. Kötünün ittifakından ayrılın, iyiliğe sarılın. İyi olursanız her şey olur. Hep birlikte aç da kalsak yoksul da olsak acı da çeksek iyiler akşam rahat uyur. Onlar rahat uyuyamıyor. Rahat uyuyamayanların yanından ayrılın. Tüm Türkiye'yi iyilerin ittifakına, vicdan sahiplerinin ittifakına çağırıyorum. Bu bir siyasi ittifak değildir. Ama Türkiye'yi kurtaracak ittifak, iyilerin ittifakıdır, akan kana susmayan, adaletsizliğe susmayan iki kız çocuğunun babasının cenazesini başkentte bırakmayanların ittifakıdır. Sırf ittifak sürsün diye buna susanlara, sırf bu yöneticilerin suçu ortaya çıkarsa partim de suçlu kabul edilir diye o ikisini defetmeyenlere söylüyorum, onlardan kurtulun, iyilerin yanına geçin."

Özgür Özel, Sinan Ateş davasında sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Davayı bugün, yarın, istinafta, Yargıtayda, Anayasa Mahkemesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde ve vicdan mahkemesinde takip etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.