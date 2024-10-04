Mazhar Alanson'un kanser tedavisi gören kızı Eda Alanson, vefat etti

Eda Alanson ile kardeşi Hilmi Alanson'un annesi Hale Alanson, 2021'de hayata veda etmişti. Mazhar Alanson ile Hale Alanson, 1972-2002 arasında evli kalmıştı.

Sanatçı Mazhar Alanson'un opera sanatçısı Hale Alanson ile evliliğinden olan kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Mazhar Alanson'un, kızının cenazesini almak için İstanbul'dan Ankara'ya geldiği, cenazenin pazar günü İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

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