TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini ilk kez açıkladı

TÜİK, bugün ilk kez mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE eylül ayında yüzde 2,80 arttı. TÜFE temmuz ayında yüzde 3,55, ağustos ayında ise yüzde 2,83 artmıştı.

TÜİK'in verilerine göre, enerji, gıda, alkollü ve alkolsüz içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç mevsim etkilerden arındırılmış çekirdek gösterge eylülde aylık yüzde 2,96 attı. Bir önceki ay artış yüzde 2,78 olmuştu.

İşlenmemiş gıda, enerji ve alkollü içecekler ile tütün grubu hariç mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici fiyat endeksi ise yüzde 2,71 arttı.

Ana gruplarda hizmet enflasyonundaki yükseklik dikkat çekti. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, mallar grubunda aylık enflasyon yüzde 2,27 ile genel TÜFE'deki aylık artışın altında kaldı. Hizmetlerdeki aylık yüzde 3,96'lık artış ise genel TÜFE'deki aylık artışın üzerinde gerçekleşti.

TÜFE eylülde yüzde 2,97 arttı

TÜFE eylülde yüzde 2,97 artarken, yıllık bazda yüzde 49,38'e gerilemişti.

En yüksek enflasyon kirada

Hizmetler grubunda en yüksek enflasyon kirada gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış kirada aylık artış yüzde 6,55 oldu. Kirayı yüzde 5,58 ile işlenmemiş gıdalar izledi. Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE'ye göre işlenmemiş gıda fiyatları aylık yüzde 5,33 arttı.

Merkez Bankası için önemli veri

Öte yandan bu veriler Merkez Bankası'nın para politikası iletişiminde sıkça kullanıyor. TCMB mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,5 civarına, son çeyrekte ise yüzde 1,5'in bir miktar altına gerileyeceğini öngörüyor.