Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik
Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 00:05, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 00:08
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar: 2024/354
Bazı yükseköğretim kurumlan ile yükseköğretim üst kuruluşlarına ait dolu ve boş memur kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
7 Ekim 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
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