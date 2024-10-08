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Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik

Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 00:05, Son Güncelleme : 08 Ekim 2024 00:08
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Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar: 2024/354

Bazı yükseköğretim kurumlan ile yükseköğretim üst kuruluşlarına ait dolu ve boş memur kadrolarında ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

7 Ekim 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

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