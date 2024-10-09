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Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Ekim 2024)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 09:23, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:22
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Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Ekim 2024)

Döviz kurları güne yatay seyirle başladı.

Dolar/TL, ilk işlemlerde 34,27 civarında fiyatlandı. Euro/TL de 37,62 seviyesinde işlem gördü.

Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasının etkisinin piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faiz politika faizi altında kalmaya devam etti. Reeskont kredi limitleri yeniden artırıldı.

Merkez Bankası, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar liradan 4 milyar liraya yükseltti.

TCMB, ayrıca net ihracatçılık koşulu yerine katma değerli ihracatı öne çıkaran yeni bir modele de geçiyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarına ilişkin izleyeceği yolla ilgili bilgi edinmek için bugün yayımlanacak toplantı tutanaklarına odaklandı.

Fed yetkilileri, ekonomide öngörülen yavaşlamanın istihdam üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını engelleyecek şekilde faizlerin indirilebileceğini ifade ifade etti

Fed'in kasım ayında yeniden 50 baz puan faiz indirimine gideceği beklentilerini düştü. Piyasalar 25 baz puan faiz indirimini yüzde 88 olasılıkla fiyatladı.

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