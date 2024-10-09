Borsa güne yatay başladı

Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
TCMB: Firma temerrüt oranları ılımlı seyretti
TCMB: Firma temerrüt oranları ılımlı seyretti
Otellerdeki doluluk, kara dönüşmedi
Otellerdeki doluluk, kara dönüşmedi
Patronlar, geri alımı hızlandırdı
Patronlar, geri alımı hızlandırdı
Sistem değişiyor: Genele değil bölgeye teşvik!
Sistem değişiyor: Genele değil bölgeye teşvik!
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında
Discord ve Telegram'daki suç unsurları mercek altında
Bakan Şimşek Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek Katar ve Kuveyt'te temaslarda bulunacak
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Hızlı yargı için 'adalet polisi' geliyor
Discord'a erişim engeli getirildi!
Discord'a erişim engeli getirildi!
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
Maliyeden düşük vergi ödeyen sporculara 'kırmızı kart'
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
TCMB reeskont kredisi limitini artırdı
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Bakan Bolat'tan 'ihracatçılara finansmana erişimde kolaylık' açıklaması
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Discord ve Telegram sosyal medya çetelerinin yuvası oldu
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Tüketici, taklit ve tağşiş yapan firmaların ayrıntısını istiyor
Vergi diliminde düzenleme talebi
Vergi diliminde düzenleme talebi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 2 çocuk muhafaza altına alındı
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyor
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Yasal takibe düşen sayısı artıyor
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Asgari ücretlinin alım gücü en düşük emekli maaşına eşitlendi
Asgari ücretlinin alım gücü en düşük emekli maaşına eşitlendi
Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!
Çin, Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti!
'Asgari ücrete yüzde 30 üzeri zam işletmeleri zorlar'
'Asgari ücrete yüzde 30 üzeri zam işletmeleri zorlar'
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için kaç vekile ihtiyacı var?
Erdoğan: Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır
Erdoğan: Eğitim, milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacaktır
İsrail'in zulmü TBMM'nin gündeminde
İsrail'in zulmü TBMM'nin gündeminde
İŞKUR, 1 milyon 80 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
İŞKUR, 1 milyon 80 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
SGK verilerine göre en çok kazandıran meslekler
SGK verilerine göre en çok kazandıran meslekler
Adli Tıp Kurumu Cem Garipoğlu raporunu açıkladı
Adli Tıp Kurumu Cem Garipoğlu raporunu açıkladı
Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak
Dışişleri açıkladı: Lübnan'dan tahliyeler yarın başlayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 düşüşle 9.043,91 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 10:02, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:10
Yazdır

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,98 puan ve yüzde 0,01 azalışla 9.043,91 puana düştü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta, en fazla kaybettiren yüzde 0,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazanarak 9.044,89 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerin ardından "yumuşak iniş" yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, yarın ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.850 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber