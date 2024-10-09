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Türkiye yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği 8. ülke

Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 300 bini geçmiş durumda. Bu da Unesco verilerine göre, Türkiye'yi uluslararası öğrenciler için 8. popüler ülke haline getiriyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ekim 2024 23:10, Son Güncelleme : 09 Ekim 2024 23:09
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Türkiye yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği 8. ülke

Türk gençleri eğitimin ücretsiz olduğu Almanya ve İtalya gibi ülkelere yöneliyor. Yurt dışı eğitim tüm dünya gençlerinin en büyük hayallerinden bir tanesi. Sektörün hızlı büyümesi bu sebeple durmuyor. 2021 yılında uluslararası öğrenci sayısı 6,4 milyonu aştı ve pazar büyüklüğü 36,5 milyar dolara ulaştı.

En çok öğrenciyi ülkesine çeken ülkelerin paylarına bakıldığında, yüzde 17'lik pay ile Amerika başı çekerken, İngiltere yüzde 11, Kanada yüzde 10, Fransa yüzde 6, Avustralya yüzde 6, Almanya yüzde 6 ve İspanya yüzde 2 ile sıralamaya girdi.

Yurt dışında eğitime en çok öğrenci gönderen ülkeler listesinin ilk sırasında 1 milyonun üzerinde öğrenci ile Çin yer aldı. Çin'i sırasıyla 500 bin öğrenci ile Hindistan, 137 bin öğrenci ile Vietnam, 126 bin öğrenci ile Almanya, 109 bin öğrenci ile Özbekistan, 105 öğrenci ile Fransa, 102 bin öğrenci ile Amerika ve 99 bin öğrenci ile Suriye izledi.

Resmi rakamlara göre, Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 300 bini geçmiş durumda. Bu da Unesco verilerine göre, Türkiye'yi uluslararası öğrenciler için 8. popüler ülke haline getiriyor.

Türkiye'ye en çok öğrenci gönderen ülkeler sırasıyla; Suriye, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Irak, Somali, Mısır, Afganistan, Kazakistan, Yemen, Ürdün, Filistin, Sudan, Bulgaristan, Fas, Özbekistan, Endonezya, Almanya, Pakistan ve Nijerya.

Türk öğrencilerin tercihleri de son yıllarda değişti. IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, "Türk öğrencilerin tercihleri son 1-2 yılda oldukça değişti. Amerika ve Kanada gibi gençlerimizin vazgeçilmezi olan ülkelerin bu sene listelerin altında kaldığını görüyoruz. Bu ülkelerin yerine Avrupa'daki ülkelere ilgi arttı. Özellikle İngiltere, Almanya ve İtalya öğrencilerin radarındaki ülkeler haline geldi. Türkiye'den yurt dışı eğitime giden gençlerin sayısı 100 bini geçmiş durumda" dedi.

İtalya ve Almanya uluslararası öğrencilere sundukları ücretsiz eğitim şansı ile büyük ilgi topladı. İtalya ve Almanya'daki devlet üniversitelerinde sadece yıllık harç parası ödeyerek eğitim almak mümkün. Bunun yanı sıra yine bu ülkelerdeki özel üniversitelerdeki ücretler ise Türkiye'deki çoğu vakıf üniversitesinin altında kalıyor. Almanya, uluslararası öğrencilere ücretsiz eğitim şansı sunarak 349 bin uluslararası öğrenciyi okullarında ağırlama şansına sahip oldu.

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