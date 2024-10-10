Dolar kuru bugün ne kadar? (10 Ekim 2024)

Döviz kurları güne yatay seyirle başladı.

Dolar/TL, ilk işlemlerde 34,25 civarında fiyatlandı. Euro/TL de 37,59 seviyesinde işlem gördü.

Bugün sanayi üretimi, işsizlik ve haftalık veriler öne çıkarken, ABD enflasyonu takip edilecek.

Bankacılar, Merkez Bankası net ve swap hariç net rezervlerinin geçen hafta 1,5 milyar doların biraz üzerinde artmasını, toplam rezervlerin ise 1 milyar dolar azalmasını bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dün Katar temaslarının ardından bugün Kuveyt'i ziyaret edecek.

Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasının etkisinin piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faiz politika faizi altında kalmaya devam etti.

Gecelik faiz, sadece bir gün politika faizi seviyesinde kaldıktan sonra dün günü yüzde 49,8 civarında tamamladı. Likidite fazlası aynı dönemde 400 milyar TL'den 330 milyar TL civarına geriledi.

KÜRESEL PİYASALAR

Yatırımcılar faiz indirimlerine ilişkin daha fazla ipucu edinmek için bugün açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu verisini izleyecek.

Ekonomistler, çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,2'de sabit kalacağını tahmin etti.

Fed'in kasım ayında yeniden 50 baz puan faiz indirimine gideceği beklentileri düştü.

Piyasalar 25 baz puan faiz indirimini yüzde 82 olasılıkla fiyatladı.