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AK Parti'de ilçe kongreleri bugün başlıyor

AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci devam ediyor. Delege seçimleri tamamlandı, ilçe ve belde kongreleri bugün başlayacak. Takvime göre 28 Aralık'ta da il kongrelerinin başlaması öngörülüyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 09:35, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 09:36
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AK Parti'de ilçe kongreleri bugün başlıyor

AK Parti'nin 8'inci olağan büyük kongresi için yeni bir aşamaya geçildi. İlçe ve belde kongreleri bugün itibarıyla başlayacak.

İlçe kongreleriyle AK Parti teşkilatlarında yenilenmeye gidilmesi bekleniyor. Takvime göre ilçe kongrelerinin tümü 12 Ocak'ta bitecek. 28 Aralık'ta da il kongreleri için düğmeye basılacak. İllerdeki kongre sürecinin 16 Mart'ta sona ermesi öngörülüyor.

Kongreler devam ederken yeni bir uygulama da hayata geçirilecek. Şehirlerdeki meydanlara AK Parti stantları kurulacak. Bu stantlara koyulacak sandıklar vasıtasıyla talep ve beklentiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılacak. Yoğun program Başkent Ankara'da bin 617 delegenin oy kullanacağı 8'inci olağan büyük kongre ile nihayete erecek.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, büyük kongrenin yapılması için önümüzdeki yılın nisan ayını planlıyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Merkez, Karar ve Yönetim Kurulu'nun verecek.

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