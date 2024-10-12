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Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma savcısını makamında ölümle tehdit ettiği iddia edilen avukat ile konuyla ilişkili oldukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2024 12:10, Son Güncelleme : 12 Ekim 2024 12:11
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Savcıya makamında ölümle tehdit: Biri avukat 4 zanlı yakalandı

Şüpheli avukat A.A, "Yeni Doğan" isimli bir çeteye yönelik soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüştü.

Çeteye yönelik dava kapsamında bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmez ise kendisine yönelik suikast yapılacağını belirten avukat A.A'nın, savcıya ailesinin nerede yaşadığının bilindiğini, babasına, annesine ve Ankara'da yaşayan kız kardeşine zarar verilebileceğini, planı yapanların "Papa Suikastı" gibi bir çok olay gerçekleştiren güçlü silahlı grup tarafından yapıldığını, neticede öldürüleceğini söylemesi üzerine konuya ilişkin farklı bir soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan Cumhuriyet savcısının kişisel, ailevi, yakınlarının özel bilgilerine ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapıldı.

Cumhuriyet savcısıyla görüşen avukat A.A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından dosyaya şüpheli olarak eklendi, zanlı hakkında teknik ve fiziki takip kararı alındı.

- Delil için odaya kayıt cihazı yerleştirildi

Şüphelinin irtibatlı olduğu tespit edilen M.K.Z. hakkında da fiziki ve teknik takip kararı alınmasının ardından olayın delillendirilmesi için savcının odasına kayıt cihazı yerleştirildi.

Savcıyla görüşen şüpheli M.K.Z'nin savcıyı açık şekilde ölüm tehdidi kayıt altına alındı.

Şüpheli M.K.Z'nin daha sonra B.Ç, Y.Ç. ve İ.K'yle görüştüğü belirlendi.

Mağdur cumhuriyet savcısının bilgilerinin ne şekilde ele geçtiğine dair yapılan araştırma kapsamında, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığından (KIHBİ) gelen yazıda, 3 jandarma personelinin mağdur savcı tehdit edilmeden önce sistem üzerinden cumhuriyet savcısının, babasının, eşinin, kişisel verilerinin ve adreslerinin sorgulandığı tespit edildi.

Sistem üzerinden sorgulamayı gerçekleştiren jandarma personelinden 2'sinin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu şekilde getirilmesi, bir jandarmanın ise görevli olduğu ilin Başsavcılığından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ifadesinin alınmasına ilişkin talimat yazısı gönderildi.

KIHBİ Daire Başkanlığına yazılan müzekkereye emniyet birimleri tarafından kısmi cevap verildiği, "KOMBAT" sistemi üzerinden mağdur cumhuriyet savcısının gerekçesiz sorgulandığı belirlendi.

Emniyet birimlerinden sorgulama yapılıp yapılmadığına dair tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından, olumsuz durum tespit edildiği taktirde soruşturma kapsamına dahil edilecek.

Avukat A.A, M.K.Z, B.Ç. ve Y.Ç'nin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatlı ve 1 ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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