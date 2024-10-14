'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 14 bin lira para cezası
Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 14 bin 483 lira para cezası kesildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 10:36, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:37
Polis ekipleri, kent girişindeki kontrol noktasında otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Yancıkçışahin Mahallesi'nde durduruldu.
Yapılan kontrollerde sürücü M.D'nin 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.
Sürücüye ilgili maddelerden 14 bin 483 lira idari para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan sürücünün aracı trafikten men edildi.