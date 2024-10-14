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Hem oku hem çalış: Refakatçi öğrencilere aylık 4 bin 250 lira maaş

Edirne'de refakatçi öğrenci projesiyle haftanın 5 günü kısmi zamanlı çalışacak 63 üniversiteli, hastalara yardım ederek ayda 4 bin 250 lira maaş alacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 19:12, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 20:33
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ikinci sınıfında okuyan 63 öğrenci, üniversite hastanesinde başlatılan 'refakatçi' öğrenci projesi çerçevesinde kısmi zamanlı olarak işe alındı. Haftanın 5 günü 63 öğrenci, mesai saatleri içerisinde hastalara hastanenin ana girişinde, acilde, polikliniklerde ve yatan hasta servislerinde refakat edip, her konuda yol göstererek yardımcı olacak. Hastanede refakatçi tecrübesi kazanacak olan öğrenciler, aylık asgari ücretin dörtte biri oranında maaş da alarak harçlıklarını çıkaracak.

Öğrencilerle sohbet ederek onlara tavsiyelerde bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, "Sizlerden sürekli şimşek gibi bir tebessüm istiyorum. Çok büyük iş yapacak ve insanlara yardım edeceksiniz" dedi.

"VİP muamele"

Uygulamayla hastalara tabiri caizse "VIP muamele" yapacaklarını söyleyen Rektör Hatipler, "Hastalarımız hastanemize geldikleri andan itibaren bizim çok önemli konuklarımız olarak karşılanacaklar. Hastanenin girişinden itibaren almayı düşündükleri hizmetler bitene kadar öğrencilerimiz onlara hizmet edecekler ve yine aldıkları yere bırakacaklar. İhtiyaç halinde hastalarımızı tekerlekli sandalyeyle taşıyarak bu görevi icra edecekler. Hangi servise gideceklerse o servise kadar öğrencilerimiz hastalarımıza eşlik edecek" ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz ise, "Hastaneye gelen hastaların durumlarını empati yaparak sorunlarına çözüm olmaya çalışıyoruz. Geldikleri anda o anki psikolojik durumlarından dolayı daha önce bilseler dahi unutabiliyorlar. Bu aşamada onlara yardımcı oluyoruz" dedi.

Çocuğunun tedavisi için hastaneye gelen Deniz Huruzoğlu, dışarıdan gelen ve hastaneyi bilmeyen vatandaşlar için bu projenin çok güzel olduğunu söyledi.

Proje çerçevesinde kısmi zamanlı işe başlayan refakatçi öğrencilerden Dilan Belet, gideceği birimi bilmeyen hastalara ve özellikle tekerlekli sandalye ile gelenlere de güler yüzlü şekilde yardımcı olarak eşlik ettiklerini ifade etti. Yurtta boş oturmaktansa bu şekilde bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Belet, öğrenciler için bunun çok güzel olduğunu söyledi.

Bu görev için belirlenen 63 öğrenci hastanenin ana giriş fuayesindeki bankoda yerlerini alacak ve mesai saatleri içinde ihtiyaç beyan eden tüm hastalara yardımcı olacaklar.

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