Deprem sonrası 2 ilde okullar tatil edildi

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana gelirken, sarsıntı Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi. AFAD'a göre, depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

Okullar tatil edildi

Malatya Valisi Yavuz, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." açıklamasında bulundu.

Elazığ Valisi Numan HATİPOĞLU; "Yaşanan deprem sonrası ilimizde eğitime 1 gün ara verilmiştir" açıklamasında bulundu.