Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!

Malatya sabah saatlerinde büyük bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokaklara döktü.

Çevre illerde de şiddetli hissedilen deprem, 6 Şubat'ta yaşanan acıları hatırlattı. Halk büyük bir korku ve panik yaşarken, can kaybının yaşanmaması tek teselli oldu.

Malatya depreminin ardından, 6 Şubat depremlerini de önceden bilen deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklamalar geldi.

6 Şubat depremlerini hatırlattı

Sosyal medya hesabı X'den açıklama yapan Görür, 5,9 büyüklüğündeki depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yaşandığı bu fayın da Elazığ depreminde büyük ölçüde kırıldığına dikkat çekti. 'Endişe yok' diyen Görür, "Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur." dedi.

'Enerji transferinin bir sonucu'

Görür'ün açıklaması şöyle:

"Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok"