Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!
Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Naci Görür, 6 Şubat depremine işaret ederek kırılan faya enerji transferi gerçekleştiğini açıkladı.
Malatya sabah saatlerinde büyük bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokaklara döktü.
Çevre illerde de şiddetli hissedilen deprem, 6 Şubat'ta yaşanan acıları hatırlattı. Halk büyük bir korku ve panik yaşarken, can kaybının yaşanmaması tek teselli oldu.
Malatya depreminin ardından, 6 Şubat depremlerini de önceden bilen deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklamalar geldi.
6 Şubat depremlerini hatırlattı
Sosyal medya hesabı X'den açıklama yapan Görür, 5,9 büyüklüğündeki depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yaşandığı bu fayın da Elazığ depreminde büyük ölçüde kırıldığına dikkat çekti. 'Endişe yok' diyen Görür, "Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur." dedi.
'Enerji transferinin bir sonucu'
Görür'ün açıklaması şöyle:
"Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok"
Deprem sonrası 2 ilde okullar tatil edildi Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde de hissedildi
Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok pic.twitter.com/fRCwuA6BseProf. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 16, 2024