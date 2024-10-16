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Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde de hissedildi

AFAD, saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Malatya fayı bir süredir deprem uzmanları tarafından ileniyordu. Son olarak, 3 bin yıldır kırılmayan fayın, 7.2 büyüklüğünde deprem üretebileceği belirtiliyordu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Şu ana kadar bizlere uluşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Herkese geçmiş olsun." dedi. Malatya Valisi Yavuz, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." açıklamasında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 10:54, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:52
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Türkiye'nin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Diyarbakır, Malatya ve Elazığ çevresinde hissedilen bir deprem oldu.

Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından "Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

Valilik duyurdu: Okullar tatil edildi

Malatya Valisi Yavuz, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı: Malatya'da 3 binada kısmi çökme var

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine, "Şu ana kadar bizlere uluşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Herkese geçmiş olsun." dedi.

Malatya'da deprem sonrası okullar tatil edildi

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