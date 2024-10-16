İçişleri Bakanı: Malatya'da 3 binada kısmi çökme var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli'de saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne deprem sonrasında 374 ihbar geldiğini, bu ihbarların 341'inin bilgi, 33'ünün ise yardım amaçlı olduğunu belirtti.

Depremde Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını duyurdu.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.