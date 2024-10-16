Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana gelirken, sarsıntı Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi. AFAD'a göre, depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

Okullar tatil edildi

Malatya Valisi Yavuz, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." açıklamasında bulundu.

Elazığ Valisi Numan HATİPOĞLU; "Yaşanan deprem sonrası ilimizde eğitime 1 gün ara verilmiştir" açıklamasında bulundu.

- Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar tatil edildi

Malatya merkezli deprem nedeniyle Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar 1 gün tatil edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Malatya?da meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün kademelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklama'da, "Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem dolayısıyla ilimiz genelinde 16 Ekim itibarıyla resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

- Batman'da okullar tatil edildi

Batman Valiliği, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün Malatya'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle okullarımız öğleden sonra tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.