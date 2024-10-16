Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
Bakan Tekin: Okullarımızda hasar tespitimiz yok
%0 Faizli 6 Taksitli 45.000 TL!
%0 Faizli 6 Taksitli 45.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Bakan Bolat: İsrail ile Ticaret durduruldu, Filistin'e özel izin veriyoruz
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Rojin'in ön otopsi raporu belli oldu
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi
FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi
FETÖ itirafçıları 133 kişinin ismini savcılığa verdi
Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!
Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!
İçişleri Bakanı: Malatya'da 3 binada kısmi çökme var
İçişleri Bakanı: Malatya'da 3 binada kısmi çökme var
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine gelecek
Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM gündemine gelecek
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde de hissedildi
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde de hissedildi
Acılı baba konuştu: Havalimanında dört gözle bekleyeceğim
Acılı baba konuştu: Havalimanında dört gözle bekleyeceğim
Konut fiyatları reel olarak yüzde 14,7 azaldı
Konut fiyatları reel olarak yüzde 14,7 azaldı
RTÜK Başkanı Şahin: Ceza verdiklerimiz daha çok izleniyor
RTÜK Başkanı Şahin: Ceza verdiklerimiz daha çok izleniyor
2026 Uzay Konferansı'nın ev sahibi Türkiye olacak!
2026 Uzay Konferansı'nın ev sahibi Türkiye olacak!
Tunceli Valisi: 27 güvenlik görevlisini şehit eden terörist canlı olarak yakalandı
Tunceli Valisi: 27 güvenlik görevlisini şehit eden terörist canlı olarak yakalandı
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin faiz kararına odaklandı
Cenazesi 18 gün sonra bulunan Rojin Kabaiş defnedildi
Cenazesi 18 gün sonra bulunan Rojin Kabaiş defnedildi
Perşembe günü kar geliyor
Perşembe günü kar geliyor
İlk reaktör gün sayıyor
İlk reaktör gün sayıyor
Bir milyon Gazzeli açlıktan ölebilir
Bir milyon Gazzeli açlıktan ölebilir
'Cep'te kaçak patlaması var
'Cep'te kaçak patlaması var
Vatandaşlar seçim değil geçim istiyor
Vatandaşlar seçim değil geçim istiyor
Aile hekimi gibi 'aile rehberleri' olacak
Aile hekimi gibi 'aile rehberleri' olacak
Suriyeliler için çalışma izni aranmayacak
Suriyeliler için çalışma izni aranmayacak
Ölen kadınları suçlayan sözleri tepki çekmişti: AK Parti'den istifa etti
Ölen kadınları suçlayan sözleri tepki çekmişti: AK Parti'den istifa etti
Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti
Meyve sebzeye stok sınırı
Meyve sebzeye stok sınırı
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
Mesleki ortaokul kapılarını ilk öğrencileri için açtı
Antalya Kaş açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Antalya Kaş açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sebebiyle; Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da okullar tatil edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 12:40, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:57
Yazdır
Deprem sonrası 5 ilde okullar tatil edildi

Malatya'da hissedilen bir deprem meydana gelirken, sarsıntı Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi. AFAD'a göre, depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.

Okullar tatil edildi

Malatya Valisi Yavuz, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." açıklamasında bulundu.

Elazığ Valisi Numan HATİPOĞLU; "Yaşanan deprem sonrası ilimizde eğitime 1 gün ara verilmiştir" açıklamasında bulundu.

- Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar tatil edildi

Malatya merkezli deprem nedeniyle Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar 1 gün tatil edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Malatya?da meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün kademelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklama'da, "Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem dolayısıyla ilimiz genelinde 16 Ekim itibarıyla resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." denildi.

- Batman'da okullar tatil edildi

Batman Valiliği, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün Malatya'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle okullarımız öğleden sonra tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin doğusunda deprem! Birçok ilde de hissedildi Deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama!

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber