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Ali Yerlikaya: Muhtarlık milletle devlet arasında kurulan bir gönül bağı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin her bir ferdi, devletine ihtiyaç duyduğu her an ilk sizin kapınızı çalar. Çünkü muhtarlık sadece bir yönetim aracı değil aynı zamanda milletle devlet arasında kurulan bir gönül bağıdır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2024 22:12, Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 22:14
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Ali Yerlikaya: Muhtarlık milletle devlet arasında kurulan bir gönül bağı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan 50 bin 360 muhtarın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Temmuz ayında İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle muhtarlara akademik eğitim verilmesine dair bir protokol imzalandığını anımsatan Yerlikaya, "İmzalanan protokol kapsamında İstanbul'daki 961 muhtarımıza, 'Türkiye'nin idari yapısı', 'Afet ve acil durum yönetimi', 'Mahallelerinde karşılaştıkları hukuki, psikolojik, sağlık gibi alanlarda sorunların çözümüne' yönelik uzmanlar tarafından eğitimler verildi. Başta İstanbul Valimiz olmak üzere, bu eğitim programının hayata geçirilmesinde emeği olan tüm paydaşları tebrik ediyor, Muhtarlar Akademimizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Vatandaşın sesi, demokrasinin kalbi"

Muhtarlık kurumunun 1829'dan bugüne 195 yıllık köklü bir tarihe ve geleneğe sahip olduğunu dile getiren Yerlikaya, bu kurumun sadece bir yönetim birimi olmadığını, aynı zamanda millet iradesinin tecellisi, birlik, beraberliğin ve dayanışma ruhunun somutlaşmış tezahürü olduğunu anlattı.

Bakan Yerlikaya, muhtarlığın "vatandaşın sesi, demokrasinin kalbi" olduğuna dikkati çekerek, "Milletimizin her bir ferdi, devletine ihtiyaç duyduğu her an ilk sizin kapınızı çalar. Çünkü muhtarlık sadece bir yönetim aracı değil aynı zamanda milletle devlet arasında kurulan bir gönül bağıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine, kalemi-defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından yüreği yanan ananın-babanın tesellisine kadar hayatın her alanında muhtarlarımız bulunmaktadır." sözünü hatırlatan Yerlikaya, muhtarların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefi için büyük bir aşkla, inançla ve tevazuyla çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"Huzur ve güven önce evde, önce mahallede başlar"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'nin dört bir yanında huzurun ve güvenliğin tesisi için her daim görevlerinin başında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki suçu önlemenin yolu sadece güvenlik tedbirlerinden geçmez. Topyekun, milletçe bir seferberlik gerektirir. Bu seferberlik hareketinin en önemli kilometre taşlarından biri kıymetli muhtarlarımızdır. Huzur ve güven önce evde, önce mahallede başlar. Muhtarlarımız da mahallelerimizin, sokaklarımızın esenliği için Muhtarlık Kanunu'nun verdiği yetki ve üstün sorumluluk bilinciyle güvenlik güçlerimizin en büyük destekçileri olmaya devam ediyorlar. Biz terörle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, siber zorbalarla, huzurumuza ve güvenliğimize kasteden kim varsa hepsiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Devletimizin nefesi dün olduğu gibi bugün de tüm suçluların ensesindedir. Bundan da taviz verilmeyecektir."

"961 muhtarımız eğitim gördü"

İstanbul Valisi Davut Gül ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülki idare amirlerine verdiği, muhtarlar hakkındaki talimatları unutmadıklarını ve unutturmadıklarını dile getirdi.

Kentte gerçekleştirdikleri çalışmalara değinen Gül, "Muhtarlarımızla birlikte kaymakamlarımız bire bir, sizin emir ve talimatlarınızı vatandaşımıza en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. İçişleri Bakanımızın koordinasyonunda muhtarlarımızın hem yeni seçilen hem de yeniden seçilenlerin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesi için İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin işbirliğiyle 'Muhtarlar Akademisi' oluşturduk. Burada 961 muhtarımız eğitim gördü." şeklinde konuştu.

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