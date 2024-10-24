MEB'den LGS Puanı Değişikliği Sonrası Yeni Puana Göre Sınavla Öğrenci Alan Özel Okullara Yerleştirme talimatı

Yukarıdaki haberimizde yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 10.10.2024 tarih ve 116862630 sayılı resmi yazısında; LGS Puanı değişmesi sonucunda sınavla öğrenci alan özel okullara daha önceki puanıyla yerleşemeyen öğrencilerin değişen puanlarına göre daha önce müracaatları bulunan özel okullara yerleştirme iş ve işlemlere dair resmi yazı Valiliklere (İl Milli Eğitim Müdürlüklerine) gönderilmiş, bu kapsamda Valilikler 14 - 18 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alarak yerleştirme işlemlerini tamamlanması istenmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 22.10.2024 tarih ve 17749035 sayılı resmi yazısında ise Buna ilave olarak daha önce müracaatı alınan öğrencilerle birlikte ilgili özel okullara bahsi geçen soru iptalinden önce taban puanı yetmediği için müracaat ya da başvuru yapamayan öğrencilere 25 Ekim 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar duyuru yapılarak müracaatlarının alınması ve yeni oluşan puanlarına göre değerlendirme yapılarak ilgili özel okullara son yerleştirme işlemlerinin Valiliklerce (İl Milli Eğitim Müdürlüklerine) yapılması istenmiştir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR