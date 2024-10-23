Haberimiz üzerine MEB, İYEP dokümanlarından rehber, kılavuz ve takvimi sitesinde yayınladı
İlkokulların 3. sınıflarına devam eden, Türkçe ve matematik derslerinden çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri, doğal sayılar ve doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarında kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için geliştirilen İlkokullarda Yetiştirme Programı süreci 07 Ekim 2024 tarihi itibari ile ülke genelinde bulunan ilkokullarımızda başladığını ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı https://iyep.meb.gov.tr/ sitesinde her yıl Kılavuz ve Rehberleri yayınlamaktadır.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 09:46, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:47
MEB, İYEP dokümanlarından rehber, kılavuz ve takvimini sitesinde neden yayınlamıyor?
Yukarıdaki haberimiz üzerine https://iyep.meb.gov.tr/ sitesindeki https://iyep.meb.gov.tr/rehberler/liste linkinde yayınlaması gereken dokümanlar yayınlanmıştır.
İYEP e-Okul İYEP İşlemleri Modülü Kullanım Rehberini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
İYEP Rehberlik Hizmetleri Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Yukarıdaki dosyalar Bakanlığın sitesindeki dosyalardır.
Her ihtimale karşılık dosyaların aynısını rar dosyası şeklinde memurlar.net üzerinden de bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR