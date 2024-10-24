MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan "Sefkan Amed" kod adlı terörist Nazlier, saldırıları düzenleyecek teröristlerin belirlenmesinden ve yönlendirilmesinden sorumluydu.

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