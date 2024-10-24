Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Bakan Şimşek'ten 'asgari ücret' değerlendirmesi
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Risk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.
Sponsorlu İçerik
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Narin davasında 22 kişi hakkında zorla getirme kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
Meclis'te kamu başdenetçisi adayları belirlendi
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans davasında tahliye
TUSAŞ şehitlerine veda
TUSAŞ şehitlerine veda
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kimliği de tespit edildi
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin kimliği de tespit edildi
MB: Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik arttı
MB: Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik arttı
Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor
Havalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyor
Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar
Mesleklerini ortaokul sıralarındayken belirliyorlar
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı
Terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı
HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı
HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı
Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
Eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu hayatını kaybetti
TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız!
TUSAŞ çalışanı: Hainlere inat daha fazla çalışacağız!
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Bir ilde daha ders saatleri kısaltıldı
Bir ilde daha ders saatleri kısaltıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaç fiyatlarına kur zammı!
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Yenidoğan yoğun bakıma sıkı denetim
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane
Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?
Bahçeli'nin Öcalan çağrısı AK Parti'ye nasıl yansıdı?
Tüketicilerin korunmasına yönelik teklif Meclis'ten geçti
Tüketicilerin korunmasına yönelik teklif Meclis'ten geçti
TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı
TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı
TUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi: Bakan Güler açıkladı
TUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi: Bakan Güler açıkladı
TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?
TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?
Yargı Düzenlemeleri Adalet Komisyonundan Geçti
Yargı Düzenlemeleri Adalet Komisyonundan Geçti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişlerince Niğde'de bir rehabilitasyon merkezinde kalan çocuğun şiddet sonucu öldüğü iddiası üzerine başlatılan idari soruşturma devam ederken, kuruluş çalışanları açığa alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 15:44, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 16:19
Yazdır
Rehabilitasyon merkezi skandalı: 9 yaşındaki döverek öldürdüler

Niğde'de Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 9 yaşındaki bir çocuğun gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştı.

Edinilen bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine idari soruşturmanın titizlikle yapılması ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için ihmali bulunduğu iddia edilen kuruluş görevlileri açığa alındı.

Bakanlık, konunun derinlemesine soruşturulması için suç duyurusunda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber