TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili yanıltıcı paylaşım ve yayınlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Ekim 2024 tarihinde Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) sistemlerinde gerçekleşen terör saldırılarına bazı yazılı ve görsel medya organları ile sosyal medya platformlarında yayılan yanıltıcı bilgiler ve gizliliğin ihlali olmayan paylaşımlar üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, bu tür içeriklerin soruşturmasının gizliliğinin ihlal edildiğini, kamuoyunu yanlış bilgilendirebileceğini ve toplumda korku ve kaygıya yol açabileceğini belirtti.

Bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun 213. maddesi olan "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", 217/A maddesi olan "Halkı yanıltıcı sınıfı alenen yayma" ve 285. maddesi olan "Gizliliğin" kapsamında yeni bir soruşturma başlatıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu süreçte, yeniden tespit edilecek başka suçlar da soruşturma kapsamında değerlendirilecek. Başsavcılık, kamuoyunu bilgilendirme sürecinin resmi olarak takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.