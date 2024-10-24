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Yalçın'dan Nuri Şahin'e: Ağzına sokarım lafı. Kupan var mı, bir şeyin var mı?

Teknik Direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, kendisine yanıt veren Nuri Şahin hakkında yeniden sert açıklamalarıyla gündem oldu. Yaşadığı şampiyonluklardan bahseden Sergen Yalçın, "O zaman ben ona şöyle derim; "Nuri kardeşim bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var? derim öyle kalırsın hocam öyle kalırsın, ağzını açamazsın. Ağzına sokarım lafı. Kupan var mı, bir şeyin var mı? Son 2 deplasmanda 7 gol yedi Dortmund." diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 18:31, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 19:24
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Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı Kafa Sports YouTube kanalında Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'e yanıt verdi.

Nuri Şahin ile ilgili kötü sözler kullanmadığını savunan Sergen Yalçın, "Çok iyi yerlere de gelebilir. Hiçbir başarı elde etmeden bir yere gelemezsin dedim. Bir yere gelmek için mutlaka belli yerlerden geçmen gerekiyor. Demek ki Nuri Şahin'de bir gelecek umudu sezmişler ki öyle düşünüyorum ama Nuri'nin tutup da böyle cevaplar vermesi çok saçma" dedi.

Yaşadığı şampiyonluklardan bahseden Sergen Yalçın, "O zaman ben ona şöyle derim; "Nuri kardeşim bende apoletler var, sende ne var? Ne başarın var? derim öyle kalırsın hocam öyle kalırsın, ağzını açamazsın. Ağzına sokarım lafı. Kupan var mı, bir şeyin var mı? Son 2 deplasmanda 7 gol yedi Dortmund." diye konuştu.

Ayrıca Farioli ve Nuri Şahin ile aynı seviyede olmadığını belirten Sergen Yalçın, ""Farioli hakkında zaten konuşmaya cesaret edemezsin çünkü senin öyle bir antrenörlüğün yok. Sen henüz antrenörlük seviyesinde oralara çıkmadın. Aramızda fark var. Bende kupalar var. Ben çoktan çıktım oralara. Aynı seviyede değiliz hocam Farioli ile falan. Bunların hiçbir başarıları yok. Önce bir başarılı olup kupaları alsınlar sonra gelip masada konuşalım." ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin'in "reyting" vurgusuna değinen Yalçın, "Nuri'nin ne reytingi var Allah aşkına. Nuri'yi konuşup kimden reyting alacağız? Ayrıca çocuk için kötü şeyler de söylemedim ama sen bana tutup böyle şeyler dersen ben seni bitiririm. Sen sus işini yap. Türk olarak senle gurur duyuyoruz. Bir an evvel iyi yerlere gelmeye bak. Senin antrenörlük seviyen şu an benle konuşacak pozisyonda değil kusura bakmasın" dedi.

Nuri Şahin için "Ne kadar Türkiye'yi temsil ediyor tartışılır" diyen Sergen Yalçın, "Bak sana ne güzel orada değer vermişler. Sana koskoca Dortmund takımını emanet etmişler. İnşallah çok başarılı olursun da Türkiye'yi temsil etmiş olursun. Ne kadar Türkiye'yi temsil ediyorsa artık o da tartışılır. Harvard'a gideceksin, 3 ay dümenden eğitim alacaksın onu pompalayacaksın sosyal medyadan... Onu geçeceksin, onu yemezler burada. Sen onu Almanya'da falan yapacaksın, burada olmaz o iş" diyerek sözlerini noktaladı.

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