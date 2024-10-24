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TBMM'de TUSAŞ tezkeresi: Hain terör saldırısına ortak kınama

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresiyle TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı kınandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 18:55, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 19:02
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TBMM'de TUSAŞ tezkeresi: Hain terör saldırısına ortak kınama

TBMM Genel Kurulu'nda TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede şu ifadelere yer verildi:

"23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Hiçbir güç ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini bozamayacaktır. Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir. Bu saldırının esas amacı milli savunma sanayimiz ve tam bağımsız Türkiye istikametindeki kararlı yürüyüşümüzdür.

Saldırı sonrasında milletimizin gösterdiği metanet ve birlik duygusu, tarihten gelen millet olma bilincimizin simgelediği çelikten irade her türlü terörist girişimi boşa çıkaracak güçtedir. Burada milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak terör örgütlerine ve tüm destekçilerine karşı mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ortak duruşumuzu ilan eden bu tezkerenin kabulünü ve bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim."

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