Rus basını: Türkiye yeni nükleer santral için Rusya'ya teklif yaptı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Mersin'de inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait türbin ünitesinin önemli ekipmanlarından biri olan rotor, türbin jeneratör statoruna yerleştirildi.

İlk reaktörün inşaatında son aşamaya gelinirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"Türkiye yeni nükleer santral için Rusya'ya teklif yaptı"

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de yeni bir nükleer santral inşa etmek maksadıyla Rosatom'a teklif yaptığını yazdı. Haberde, santralin Sinop'ta yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Rusya ile 2010'da sözleşme imzalanmıştı

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak.

Türkiye'ye 45 milyar dolar kazandıracak

Akkuyu NGS'nin, yaklaşık 15 milyon kişiye (Türkiye nüfusunun %18'i) yanı sıra sivil ve endüstriyel altyapı tesislerine 7/24 temiz elektrik sağlayacak.

"Dört ünitenin tamamının devreye alınmasının ardından Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak." diyen Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, "Projenin nükleer santralin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye'nin GSYH'sına tahmini katkısının yaklaşık 45 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Ayrıca, Akkuyu NGS Projesinin geri ödeme süresine ulaşmasından sonra ve Nükleer Güç Santralinin kalan yaşam döngüsü boyunca Türkiye, Rus yatırımlardan elde edilen gelirin bir kısmını da alacaktır. Bu kısım, Akkuyu NGS'de üretilecek elektrik enerjisinin satılmasından elde edilecek gelirin yüzde 20'sine tekabül etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.