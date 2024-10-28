Malatya'da 2 bin 46 adet cinsel içerikli sahte ürün ele geçirildi
Malatya'da düzenlenen operasyonda 2 bin 46 adet cinsel içerikli sahte ürün ele geçirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2024 17:53, Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:54
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak ürün satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, 2 bin 46 adet sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Operasyon sonucunda işletme sahibi M.Y. hakkında yasal işlem yapıldı.