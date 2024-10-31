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TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu

TÜRK-İŞ, ekim ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 20 bin 432 lira, yoksulluk sınırını 66 bin 553 lira olarak hesapladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ekim 2024 11:23, Son Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:23
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TÜRK-İŞ: 4 kişilik aile için açlık sınırı 20 bin 432 lira oldu

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın ekim 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ekim ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 20 bin 432 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 66 bin 553 lira hesaplandı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 3,03 oranında gerçekleşti.

Son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 49,31 olarak hesaplanırken, yıllık ortalama artış yüzde 68,07'yi buldu.

- Dana eti fiyatında yüzde 5, kuzu eti fiyatında yüzde 3 arttı

Ekim ayında süt, yoğurt, peynir grubunda bu ay süt ve yoğurt fiyatlarında değişiklik görülmezken, peynir fiyatında kısmi artış olduğu tespit edildi.

Geçen ay bir miktar azalan dana eti fiyatında bu ay yüzde 5, kuzu eti fiyatında ise yüzde 3 artış oldu. Tavuk eti fiyatı da ekim ayında yüzde 3 arttı.

Sebze ortalama kilogram fiyatı 50 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 53 lira oldu.

Ekmeğin fiyatı değişmedi. Diğer ürünler içerisinde en fazla artışın yüzde 7,5 ile makarna fiyatında olduğu gözlemledi. Un fiyatında yüzde 5 artış olduğu tespit edildi. Pirinç, bulgur, irmiğin fiyatında değişiklik görülmedi.

Ayçiçek yağı geçen ay olduğu gibi bu ayda artış gösterdi. Diğer ürünlerden tereyağının kilogram fiyatında da yüzde 2,5'luk bir artış gerçekleştiği tespit edildi. Zeytinyağı ve margarin fiyatı sabit kaldı.

Bal ve reçelin fiyatı yüzde 3, pekmez ve şekerin fiyatı yüzde 2 artış gösterdi. Tuz ve salçanın fiyatı sabit kaldı.

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