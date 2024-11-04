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Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi

Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Ocak ayı zammına ilave olarak yaşanan erimenin telafi edileceği bir ek zam ve bunun üzerinde de her zaman ifade ettiğimiz gibi refah payı eklenmesi, önümüzdeki yılda memur ve emeklilerimizin bütçelerinde oluşacak yükün hafiflemesini sağlayacaktır." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Kasım 2024 14:42, Son Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:45
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Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Genel Başkan Önder Kahveci;

"TÜİK, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ülkemizdeki mal ve hizmet fiyatları geçtiğimiz ay içinde ortalama %2,88 oranında yükseldi. Ekim ayında yıllık TÜFE %48,58 olurken Haziran'dan bu tarafa enflasyon resmi olarak %11,22 arttı. Böylece geçtiğimiz ay içinde, memur ve emeklilere Temmuz ayında yapılan %10 oranındaki artış, enflasyona yenik düşmüş oldu.

Bu rakamlara göre Ekim ayı ile birlikte maaşlar reel olarak %1,22 eridi. Mutfak enflasyonunun açıklanan enflasyondan yüksek gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda çalışanların cebine yansıyan erime, enflasyonun çok daha üzerinde gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar, enflasyonun beklenen şekilde hızlı bir düşüş trendine girmeyeceğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek fiyat artışlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarındaki erimenin daha da artacağı aşikarken, Ocak'ta yapılması planlanan maaş zamlarının bir kere daha düşünülmesi gerekmektedir.

2023 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinin ardından memur ve emekli maaşlarına 2025 Ocak ayında %6'lık bir artış öngörülmüştü. Geldiğimiz noktada önümüzdeki yılın altı aylık dilimi için planlanan bu artış, çalışan ve emeklilerimiz adına umutlu bir gelecek vaat etmemektedir.

Kaldı ki 2024 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı da %43,93 olarak belirlenmiş, buna paralel olarak tüm vergilerin 2025 yılında yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülmüştür. Hükümetin kamu alacaklarına %44 zam yaparken, kamu çalışanları ve emeklilere vereceği zammı, beklenen enflasyona bile ulaşmayan bir rakam olan %6 olarak belirlemesi adaletle ve hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.

TBMM'de bütçe görüşmelerinin başladığı bu dönemde, planlanan rakamlar üzerinden değil gerçekleşen rakamlar üzerinden bir değerlendirme yapılması uygun olacaktır. Bu çerçevede Ocak ayı zammına ilave olarak yaşanan erimenin telafi edileceği bir ek zam ve bunun üzerinde de her zaman ifade ettiğimiz gibi refah payı eklenmesi, önümüzdeki yılda memur ve emeklilerimizin bütçelerinde oluşacak yükün hafiflemesini sağlayacaktır." dedi.

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