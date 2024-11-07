Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine 'PKK' ve 'FETÖ' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da dünya ve Türkiye gündemindeki önemli başlıklar hakkında değerlendirmelerde bulunarak Avrupa ülkelerine de çağrılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Filistin'i tanımayan ülkelere bunu yapmaları çağrısında bulunuyorum"

Küresel adalete ve barışa katkı vermeleri için Filistin'i henüz tanımayan tüm ülkelere bunu yapmaları çağrısında bulunuyorum.

"Adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz"

FETÖ'nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz.

"Terörle mücadelede somut işbirliği görmek istiyoruz"

PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz.

"Gazze'de 1 yıldır süren soykırım insanlığın ortak utancıdır"

İsrail'in saldırganlığına kayıtsız-şartsız destek verenler, işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler. 50 bine yakın can kaybı dikkate alındığında ateşkesin ivedilikle sağlanması, yeterli insani yardımın bölgeye ulaşması için İsrail'e baskı yapılması elzemdir. Gazze'de 1 yıldır süren soykırım insanlığın ortak utancıdır. Buna Batı Şeria ve Lübnan'a gerçekleştirilen gayriahlaki ve gayrihukuki saldırılar eklenmiştir.

"Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor"

Geçtiğimiz haftalarda Sayın Putin'le görüştüm, öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'yı kabul ettim. Diplomasiye alan açılması mesajlarımızı ilettim. Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor.

Terörizme karşı işbirliği ve dayanışma halinde ve terör örgütleri arasında fark gözetmeksizin mücadele hepimizin sorumluluğudur.

"Katılım sürecinin engellenmesinin makul bir izahı yoktur"

Türkiye gibi, kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin (AB) katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur. Avrupa Birliğinin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye'nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa'nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır.