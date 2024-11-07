Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 733'e çıktı
Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 733'e çıktı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı
250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı
Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine 'PKK' ve 'FETÖ' çağrısı
Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine 'PKK' ve 'FETÖ' çağrısı
Kredi kartı kullanımı patladı
Kredi kartı kullanımı patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği
Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa edeceği iddialarına yalanlama
Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa edeceği iddialarına yalanlama
Basılı harç pulu dönemi 2025'te sona eriyor
Basılı harç pulu dönemi 2025'te sona eriyor
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
RTÜK'ten çok sayıda televizyon kanalına 'TUSAŞ' cezası
RTÜK'ten çok sayıda televizyon kanalına 'TUSAŞ' cezası
Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de
Turist Rehberliği Meslek Kanunu Resmi Gazete'de
Bakan Kacır: Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız
Bakan Kacır: Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız
AYM'den kuaförde boyanan saç davasında ihlal kararı
AYM'den kuaförde boyanan saç davasında ihlal kararı
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
Turistik Doğu Ekspresi seferleri 23 Aralık'ta başlayacak
ABD askeri Irak ve Suriye'den çekilecek mi?
ABD askeri Irak ve Suriye'den çekilecek mi?
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Türkiye'den üç şehir dünyanın '100 marka şehri' listesinde
Narin Güran cinayeti davası başladı
Narin Güran cinayeti davası başladı
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Ara tatil için son ders zili yarın çalacak
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
OECD 'Türkiye'de hayat nasıl?' diye sordu
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
Ekilmeyen araziler 2025'te kiralanacak
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
KYK bursu 2025 yılında ne kadar olacak?
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
12 yıllık zorunlu eğitim sektörleri tıkadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı hakim ve savcıların dereceleri yükseltildi
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'elektronik oylama' açıklaması
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
9. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
Kocaeli merkezli 'sahte fatura' operasyonunda 57 gözaltı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
EGM: Kayyım protestolarında 140 kişi gözaltına alındı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Mardin'de korkunç kaza: 4 can kaybı, 4 yaralı
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
Bakan Uraloğlu: 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine 'PKK' ve 'FETÖ' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da dünya ve Türkiye gündemindeki önemli başlıklar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Avrupa ülkelerine çağrıda bulunarak, "PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz. FETÖ'nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 17:24, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:29
Yazdır
Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine 'PKK' ve 'FETÖ' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da dünya ve Türkiye gündemindeki önemli başlıklar hakkında değerlendirmelerde bulunarak Avrupa ülkelerine de çağrılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Filistin'i tanımayan ülkelere bunu yapmaları çağrısında bulunuyorum"
Küresel adalete ve barışa katkı vermeleri için Filistin'i henüz tanımayan tüm ülkelere bunu yapmaları çağrısında bulunuyorum.

"Adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz"
FETÖ'nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz.

"Terörle mücadelede somut işbirliği görmek istiyoruz"
PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz.

"Gazze'de 1 yıldır süren soykırım insanlığın ortak utancıdır"
İsrail'in saldırganlığına kayıtsız-şartsız destek verenler, işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler. 50 bine yakın can kaybı dikkate alındığında ateşkesin ivedilikle sağlanması, yeterli insani yardımın bölgeye ulaşması için İsrail'e baskı yapılması elzemdir. Gazze'de 1 yıldır süren soykırım insanlığın ortak utancıdır. Buna Batı Şeria ve Lübnan'a gerçekleştirilen gayriahlaki ve gayrihukuki saldırılar eklenmiştir.

"Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor"
Geçtiğimiz haftalarda Sayın Putin'le görüştüm, öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'yı kabul ettim. Diplomasiye alan açılması mesajlarımızı ilettim. Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor.

Terörizme karşı işbirliği ve dayanışma halinde ve terör örgütleri arasında fark gözetmeksizin mücadele hepimizin sorumluluğudur.

"Katılım sürecinin engellenmesinin makul bir izahı yoktur"
Türkiye gibi, kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin (AB) katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur. Avrupa Birliğinin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye'nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa'nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber