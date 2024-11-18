Memurların emeklilik dilekçelerinde hangi tarih esas alınır?

Soru: Emeklilik süremi doldurdum tabi olduğum 5510 yasasından emekli olacağım, dilekçe verdiğim tarih mi geçerli, imza attığım tarih mi geçerli. Bu yasadan emekli olan az cevap geç gelir mi bilmediğimden 2025 e kalmak istemiyorum. Bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Ziyaretçimizin sorusu, daha önce aşağıda belirttiğimiz adreslerimizde değerlendirmelerini yapmış olduğumuz emeklilerin 2024 yerine 2025 yılında emekli olunma halinde avantaj ve dezavantaj durumlarıyla ilgili olduğunu anlamaktayız. Değerlendirmelerimizi bu konuyu da kapsar şekilde yapmaktayız.

https://www.memurlar.net/haber/1109661/

https://www.memurlar.net/haber/1112535/

Memurların emeklilik yönüyle sosyal güvenlik hakları hem 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarıyla düzenlenmiş durumdadır.

Memurların emekliye sevkleri ve emeklilik sevk onaylarının ne şekilde olacağını belirleyen hüküm de bugün için 5510 sayılı Kanun Madde 48 hükmünde belirtilmiştir.



5510 sayılı Kanun Madde 48 hükmü şu şekildedir:

"Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları

MADDE 48- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların yaşlılık, malüllük veya vazife malüllüğü işlemleri;

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b) İstek üzerine veya yaş haddi, malüllük veya vazife malüllüğü hallerinde kamu idaresinin en yüksek amirinin,

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onayı ile tekemmül eder.

Özel kanun hükümleri hariç olmak üzere yetkili makamın emekliye sevk onayı, talep tarihinden itibaren bir ayı geçemez. Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atananların görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi ilgili bakanın onayı ile tekemmül eder.

Özelleştirilmeleri sonucu sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşen kuruluşlar ile satış veya devri yapılmış olan kuruluşlarda çalışmakta iken emekliye ayrılanlar için emekliye sevk onayı aranmaz. Birinci fıkranın (b) bendine göre emekliye ayrılmak isteyenler için her durumda, istek tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda ilişikleri kesilmiş sayılır."



Emeklilik işlemlerinde genel olarak Kurumların uygulaması:

Emeklilik işlemleri tamamıyla (yaş haddi hariç) kişilerin emeklilik şartlarını taşımaları ve emekli olmalarını açık olarak ifade eden dilekçelerine istinaden başlatılmakta ve Madde 48 hükmü uygulanmak suretiyle alınan Onay neticesinde memurluk görevleri sona ermektedir.

Bu işlemler öncesinde de kişilerin varsa yıllık izinleri genel olarak Kurumlarca kullandırılmakta ve ona göre emeklilik tarihi de kişilerin talebine istinaden belirlenebilmektedir. Bu konu hakkında değerlendirmelerimiz için



https://www.memurlar.net/haber/1105490/

https://www.memurlar.net/haber/920888/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.



Emeklilikte dilekçe tarihi mi yoksa dilekçede ayrıca belirtilen tarih mi esas alınır?

Memurlar emekli olmak için verdikleri dilekçelerde ayrıca emekli olmak istedikleri dilekçe tarihlerini belirtebilirler. Dolayısıyla da kişinin aktif memurluk görevi dilekçede belirttikleri tarih olur ve bu tarih esas alınarak emeklilik işlemleri tesis edilir.

Şayet, kişilerin emeklilik dilekçelerinin Kurumlarca kabul edilmemesi durumunda ise yukarıya aldığımız Madde 48 hükmünde bulunan "Birinci fıkranın (b) bendine göre emekliye ayrılmak isteyenler için her durumda, istek tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda ilişikleri kesilmiş sayılır." şeklindeki hüküm devreye girer ve uygulanır. Yani kişi emekli olmak istiyor ancak Kurumları bunu kabul etmiyorsa, kişi emeklilik talep dilekçesini verir ve dilekçe tarihinden bir ay içerisinde emekliye sevk onayı alınmadığı takdirde aktif memurluk görevinden ayrılmış sayılır. Bu durumda da yine memur dilekçesinde belirttiği emeklilik tarihi itibariyle emeklilik işlemleri tesis edilir.



Emekli aylığı hangi tarih itibariyle bağlanır:

https://www.memurlar.net/haber/

https://www.memurlar.net/haber/

adreslerimizde emekli aylığı ne zaman ödenir, 5510 kapsamındakilerin emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır konularını değerlendirmiş bulunmaktayız.

Bu bağlamda, 5510 kapsamında bir memur emekli olmak isterse bu memurun hizmet süresi bir sonraki ayın 14 üne kadar olur ve o ayın 15 i memurun emekli aylıklarının başlangıç tarihi olur.

Memur için ister 16 Aralık-14 Ocak arasında emekli olsun, bu memurun emekli aylıkları 15 Ocak itibariyle başlayacaktır.

Yani, kesin olarak 14 Ocak 2025 tarihi itibariyle 5510 kapsamındaki memurun memurluk statüsünün sona ermesi halinde emekli aylıklarının hesaplanmasının 2025 tarihine kalmayacağını değerlendirmekteyiz. Yine de bu konuda hem görev yaptıkları Kurumlarından hem de SGK ndan bilgi alınmasını da tavsiye etmekteyiz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

Emeklilik şartlarını yerine getirdikten sonra emekli olmak isterseniz, işlemlerinizde dilekçeyi verdiğiniz tarih değil emeklilik için dilekçede belirttiğiniz tarihin geçerli olacağını ve bu tarih esas alınarak emekliye sevk onayı alınması şartıyla aktif memurluk görevinizin sona ereceğini ve SGK nun da aktif memurluk görevinizin sona erdiği tarihi esas alınarak emeklilik işlemlerini yapması gerektiğini değerlendirmekteyiz.