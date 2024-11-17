Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü
Adıyaman'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 17:20, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:21
Mustafa Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şambayat beldesi yakınlarında H.A. idaresindeki 34 SIY 85 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Yoldan çıkan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi.
Kazada, Mustafa Yılmaz, Gazel Yılmaz ve otomobilde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.