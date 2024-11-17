Çatıya ölçü almak için çıkan kişi elektrik akımına kapılarak öldü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çatı tamiri ve oluk işleri yapan Kudret Y. (33), Çamlıbel köyünde ölçü almak için çıktığı tek katlı evin çatısında yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

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