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Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı

Malatya'da bir tırın devrildiği kazaya müdahale eden trafik ekiplerine başka bir tır çarptı. Kaza sonrası bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polise ulaşmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 21:10, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 21:33
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kazaya müdahale eden polis ekibine tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

Malatya'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen saman balyası yüklü tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde, başka bir kaza nedeniyle yolda önlem alan polislere çarptı.

Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

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