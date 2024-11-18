Sokak ortasında silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk öldü

Küçükçekmece'de silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk öldü

İstanbul Küçükçekmece'de Söğütlü Çeşme mahallesi Gülbahar sokakta çıkan kavga silahlı tartışmaya dönüştü. Kısa sürece büyüyen kavgada birbirine silah çeken yabancı uyruklu S.A. (14) ile S.K. (17) silahları ateşledi.

Yaşanan dehşete şahit olan çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çocuklara müdahale etti. Yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen S.A. kurtarılamadı, S.K'nin ise ayağından yaralandığı öğrenildi.