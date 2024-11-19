Zorunlu kış lastiği için geri sayım: Fiyatlar el yakıyor

Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Düzenlemenin başlamasından önce lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Zorunluluk 81 ildeki tüm ticari araçları kapsıyor.

LASTİK FİYATI NE KADAR?

Düzenleme öncesi lastikçilerde yoğunluk arttı.

Otomobiller için en düşük kış lastiği fiyatı bin 500 lira...

Dört lastik birden değiştiğinde en düşük fiyat 6 bin lirayı buluyor.Buna bir de 600 lira değiştirme ücreti eklenmesi gerekiyor. Cezanın yeni yılda yeniden değerleme oranında artması bekleniyor.